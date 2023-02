Luigi Chiappero si schiera in difesa di Ciro Santoriello, pm dell'inchiesta Prisma sulle plusvalenze fittizie e sulla manovra stipendi della Juventus. Chiappero (l'avvocato che ha difeso i bianconeri al processo sull'esame farsa dell'attaccante uruguaiano Luis Suarez a Perugia per ottenere il passaporto italiano) è il legale che nel procedimento rappresenta i due ex dirigenti bianconeri Marco Re e Stefano Bertola.



LE PAROLE - "Santoriello è un magistrato colto, che non ha mai confuso il calcio con il diritto - ha dichiarato Chiappero al quotidiano torinese La Stampa -. A tal proposito ricorderei come fu proprio lui ad archiviare tutte le accuse in un procedimento del passato aperto sui conti della Juventus".