. Mentre tiene banco la polemica sulle frasi del 2019 di Ciro Santoriello, PM dell'inchiesta Prisma (quella che coinvolge la Juventus) per sua stessa ammissione 'Tifosissimo del Napoli e anti-juventino' , in Premier League si verifica un caso analogo per quanto riguarda il Manchester City. Il club dello sceicco Mansur è stato deferito, al termine di un'indagine lunga quattro anni, per presunte violazioni finanziarie nelle stagioni dal 2009 al 2018 , squadra in testa al campionato che contende il titolo proprio ai ragazzi di Guardiola.- Il presidente della commissione indipendente chiamata a valutare il caso è infatti il giudice, che ha un background curioso:, proprio quei Gunners che si giocano il titolo con il City. Rosen supervisionerà i procedimenti privati ​​e confidenziali che potrebbero portare i campioni in carica della Premier a subire una detrazione di punti o addirittura l'espulsione dalla competizione. In qualità di capo della commissione giudiziaria della Premier League, Rosen selezionerà le persone che siederanno al suo fianco nella commissione per esaminare le presunte violazioni delle regole del City., come sottolinea la Premier League "le commissioni sono indipendenti dalla Premier League e dai club membri. I membri della commissione saranno nominati dal presidente indipendente del pannello giudiziario della Premier League. Il procedimento dinanzi alla commissione sarà, in conformità con la regola W.82 della Premier League, riservato e ascoltato in privato".