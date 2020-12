A Natale, alcune cose non cambiano mai.



Step 1: le TRADIZIONI! @AlvaroMorata è pronto, MA...



La voce vi suona familiare? #XmasReunion:

Simpaticissimo video di Natale pubblicato sui canali social della, con la partecipazione di. Si tratta del primo capitolo di una serie di clip che avvicineranno alla festività, in questa Littizzetto ricorda le tradizioni con protagonista: “Alcune cose non cambiano mai, come le tradizioni del Natale. Bisogna fare l’albero, preparare il pranzo, scambiarsi i regali, giocare in famiglia, fare gli auguri, Alvaro sei pronto?”. A questo punto, il bomber bianconero si alza dalla poltrona esclamando: “Sì sì, sono pronto”. Fischio dell’arbitro, fuorigioco, anche qui. E ironicamente la conduttrice televisiva scherza sul Var: “Ancora? Va beh dai, aspettiamo il Var dai, dai…”. Nella prossima puntata, un inedita McKennie impegnato in cucina.