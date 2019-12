Fabio Cannavaro, ex difensore della Juventus, Pallone d'Oro nel 2006 dopo aver vinto il Mondiale con l'Italia, parla così a Il Mattino: "La Juve in questo periodo è divenuta più umana, e l'Inter sta sfruttando al massimo il potenziale dei suoi giocatori. De Ligt? Mi rivedo in lui nei primi mesi a Madrid, arrivai lì dopo il Mondiale ma l'impatto fu terribile e presi una caterva di ammonizioni perché tutto mi girava storto. Poi ho capito la Liga e tutto si è sistemato".