Mattia De Sciglio, terzino del Lione, ex Milan e Juve, spiega a la Gazzetta dello Sport perché ha scelto di trasferirsi in Francia: "Ho sentito che mi volevano davvero e volevo vivere un'esperienza all'estero. Garcia mi conosce: sa che posso giocare anche a sinistra. Il Lione è un club importante con giovani molto forti come il 17enne Cherchi, Aouar, Caqueret. Vogliamo tornare in Champions".