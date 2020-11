Alessandro Matri, collaboratore di Igli Tare alla Lazio, parla a Tuttosport, dicendo la sua sulla Juventus di Pirlo: "Solo Andrea mi chiama direttore, ma solo per prendermi in giro. Alla Juventus siamo stati compagni, anche di stanza, siamo grandi amici e sono rimasto il suo bersaglio preferito per scherzi e battute. Io lo chiamo mister, ma c’è una differenza: lui ha il patentino e allena la Juventus. Io, invece, sto frequentando il corso da direttore sportivo e grazie alla Lazio sto cercando di imparare il mestiere da Tare, che è un maestro".



IL MERCATO BIANCONERO - "Morata è stato l’affare migliore. Ma non sono stupito. Io ho giocato con Alvaro: è fortissimo. Le esperienze con Real Madrid, Chelsea e Atletico lo hanno migliorato. Il resto lo fa la testa. Si vede che alla Juventus è felice e sta bene: quello conta più di tutto. Alvaro ha ritrovato il suo habitat naturale ed è tornato al top. Un colpo super azzeccato".