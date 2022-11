Terremoto Juventus dopo le dimissioni di Andrea Agnelli e del Cda. Ospite di 7Gold, l'ex dirigente bianconero Luciano Moggi ha detto la sua sulla vicenda e lasciato uno scenario per la presidenza: "Sono sorpreso, non me lo aspettavo. Chi potrebbe essere il presidente dopo Andrea Agnelli? Non escludo che possa essere una donna, non escluso che possa esserci questa rivoluzione alla Juventus".