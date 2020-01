Paolo Montero, allenatore della Sambenedettese, ex compagno di Conte alla Juventus, parla a RadioBiancoNera della corsa scudetto tra i bianconeri e l'Inter, allenata proprio da Conte: "Per lo Scudetto credo che non ci sarà storia, l’obiettivo è la Champions. Conte? Già da giocatore si vedeva che aveva la personalità per allenare. Parlava poco nello spogliatoio, ma era molto carismatico e si faceva sentire".