Mattia Perin, portiere del Genoa, parla a Sky Sport del suo nuovo corso al Grifone: "Sicuramente c'è stata, abbiamo preso punti a Firenze e Bergamo, due campi difficili, poi abbiamo vinto contro il Cagliari. Abbiamo bisogno di risultati del genere, mancava un po' di fiducia ma adesso l'abbiamo trovata con i risultati ottenuti. Possiamo fare ancora meglio, il mister è molto meticoloso e ci dà molta energia. Vogliamo lottare fino alla fine per raggiungere il nostro obiettivo".



SUL MOMENTO DELLA JUVE - "Nella gestione di una stagione ci possono essere momenti di calo. I giocatori sanno come si esce da queste situazioni, hanno spessore umano e tecnico di primo ordine. In realtà non è una situazione complicata, le cose non possono andare sempre in discesa. Lo spessore farà la differenza quando le gare cominceranno a pesare"