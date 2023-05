Samuel Iling-Junior è uno dei talenti che hanno saputo approfittare della stagione surreale della Juve. In autunno il rinnovo di contratto, solo triennale però. E ora il mercato torna a essere un'opzione. Se negli scorsi mesi è stato l'Eintracht Francoforte a muovere i passi più concreti ora sono le sirene della Premier a risuonare più forte. Con il Brighton di Roberto De Zerbi che appare come il club più interessato, tanto da mettere sul piatto già 15 milioni per strapparlo alla Juve.