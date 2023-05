"Kean l’ho visto bene, stasera sicuramente farà una buona gara. Altrimenti non l'avrei messo. Kostic era in dubbio con Iling: alla fine ho preferito quest’ultimo. Tanto ogni scelta alla fine, sarà valutata in base al risultato. Faremo tutto il possibile per raggiungere la finale, abbiamo davanti una squadra importante: speriamo di farcela". Così Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, ha parlato pochi minuti prima del fischio d'inizio della semifinale in casa del Siviglia".