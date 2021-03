O per meglio dire, l'obiettivo di Andrea Pirlo è quello di fare in modo che non siano queste le due partite decisive e per farlo può solo puntare a vincerle entrambe. Tanti gli infortunati che condizionano il momento, per evitare rischi ulteriori nel dubbio si punterà sulla prudenza.. E se Paulonon vede l'ora ma è ancora impegnato a svolgere un programma differenziato dopo i vari consulti effettuati tra Barcellona e Innsbruck, è sul doppio fronte Juan Cuadrado-Arthur che arrivano le prime novità.Cuadrado già lo scorso fine settimana è infatti tornato a correre sul campo dopo l'infortunio, il suo rientro in gruppo sta procedendo gradualmente e si aspetta di disputare uno spezzone in campionato per poi ritrovare la maglia da titolare contro il Porto. Una bella notizia per Pirlo insomma.previsto per assorbire la calcificazione alla tibia che crea dolore a tal punto da non consentirgli la normale attività. Archiviato il primo cicloin caso di risposte positive ecco che un posto in panchina contro il Porto potrebbe addirittura essere possibile. Sullo sfondo sempre lo spettro dell'intervento, che si sta cercando in ogni modo di scongiurare.