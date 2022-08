Buone notizie per Massimiliano Allegri in vista di Juventus-Roma, in programma sabato. Il tecnico bianconero recupera infatti sia Leonardo Bonucci che Wojciech Szczęsny. Il capitano, convocato ma rimasto fuori con la Sampdoria a titolo precauzionale, si allena regolarmente ed è pronto a tornare a vestire una maglia da titolare contro i giallorossi. Torna fra i disponibili anche il portiere polacco, che ha recuperato dalla lesione muscolare all’adduttore della coscia sinistra.



Per quanto riguarda invece Paul Pogba, il francese prosegue con la terapia conservativa per l'infortunio al mesnisco. Il francese, che non sente più dolore, dalla prossima settimana dovrebbe tornare a correre sul campo. Infine, capitolo Di Maria: venerdì scadono i 10 giorni preevisti dal comunicato del 16 agosto, giorni dopo i quali la situazione del Fideo sarebbe stata rivalutata per stabilire in via definitiva le tempistiche del rientro in campo.