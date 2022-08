Suona già l’allarme in casa Juventus. Non per i risultati, visto che la truppa diha impattato bene con la nuova Serie A, quanto per i tanti. Prima, poi, ora tocca ache però non gli ha permesso di allenarsi con continuità durante la settimana e gli precluderà la prima trasferta stagionale, a Genova.- La difesa infatti è stato uno dei reparti più cambiati dal mercato.. Numericamente la Juve resta dunque conma perde in esperienza. E in una stagione che si prospetta logorante,Così non è stato, la Juve ha più volte fatto intendere come le priorità siano altre e come ci sia estrema fiducia negli uomini della retroguardia. Nel quale viene considerato ancheè una certezza.ha avuto molti interessamenti, nessuno concretizzato. Resterà dunque a dare profondità e dovrà farsi trovare pronto quando chiamato in causa. L’ultimo centrale è Federico, un novizio a questi livelli. Allegri si fida ciecamente dell’ex Frosinone che nelle prime amichevoli stagionali ha dimostrato di non patire il salto di categoria., già nella gara con la Sampdoria dove potrebbe coprire il primo forfait di Bonucci.- Leo ha 35 anni e. La sua integrità fisica è quindi una questione da tenere sott’occhio alla Continassa. Dovrà fare gli straordinari quest’anno per fissare la rotta da seguire per i suoi compagni di reparto più giovani. Ma anche perL’inizio però preoccupa. E chissà che il suo primo stop non possa cambiare i piani della dirigenza juventina e spingerli a riflettere sulla necessità di un nuovo centrale.