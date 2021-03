Laaveva anticipato l'Inter più di un anno fa, pagando 35 milioni di euro (più 9 di bonus) l'per accaparrarselo. Dejanstava vestendo la maglia del, stellina della squadra di D'Aversa in cui affiancavae Inglese nelle micidiali ripartenze che hanno fatto le fortune dei ducali. Bene, quel Kulusevski, alla Juve, si è visto poco.Ma anche giocare cambiando ruolo non è semplice se sei un giovane che deve formarsi: nel primodi Pirlo doveva andare a cercare lo spazio giusto partendo dall'esterno; poi, alla ricerca di solidità, l'allenatore bianconero ha deciso di schierarlo esterno in quello che di fatto è un 4-4-2. Ha agito anche da punta, al fianco di Ronaldo, quando il reparto era a pezzi, ma per giocare a fianco del portoghese da 9 devi essere uno alla.... Non uno qualunque, insomma. Girandola di ruoli (arrestata ora, che ha trovato continuità da esterno, ma in una linea a 4) che non hanno aiutato la sua crescita. Detta che poi Pirlo, nel futuro, lo vede più come mezzala...Tenuto fuori prima del ritorno di, con l'attaccante del Milan che manifestò il suo sdegno via social, Kulusevski ha giocato titolare contro la, anche qui da esterno nel 4-4-2, senza, però, lasciare il segno. Contro il, solo una passerella nei minuti finali: se l'aria di casa ha fatto bene a Ibra, per ora non lo ha fatto con il classe 2000. L'età è dalla sua, il tempo anche e la Juve lo sa: il suo futuro non è in bilico, l'investimento va protetto e sarà confermato nel nuovo ciclo. Anche perché quello visto a Parma è un giocatore intorno al quale costruirselo il futuro.@AngeTaglieri88