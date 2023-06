Il mancato accesso alla prossima edizione della Champions League ha influito pesantemente sulle casse del club bianconero, a cui servirà una cifra compresa tra i 100 e i 120 milioni dal player trading per risanare un po’ le finanze di una società che, allo stato attuale dei fatti, non conosce ancora da Nyon il suo destino. Ma la partecipazione alla Conference – e i suoi possibili incassi – non portano comunque lo stesso beneficio che la massima competizione europea avrebbe consentito alla Juve.e che possa lottare per i primi 4 posti in Serie A e l’accesso alla Champions ‘24/’25 – la più ricca di sempre come premi –Nè Bremer. Né Vlahovic e nemmeno Federico Chiesa. Ecco,: i 58 milioni – più altri 5 di bonus – che sono stati versati dai bianconeri per prelevarlo dalla Fiorentina, incidono pesantemente sul bilancio come costo annuo di ammortamento, anche a causa dei seri infortuni subiti dal 25enne ex viola che, nel corso dei suoi anni e mezzo a Torino, l’hanno limitato, impedendone il completo sviluppo e l’esplosione che ci si aspettava. Se a questo viene aggiunto anche un certo malcontento per le scelte tecnico-tattiche di Allegri, il quadro diventa allarmante.– vista la finale per il 3°/4° posto che avrà luogo domani pomeriggioalle 15 tra Olanda e Italia –Un futuro che deve ripartire dal rush finale in campionato, con le ottime prestazioni a Empoli e a Udine, per riaccendere il mercato attorno al suo nome.– leggasi Bayern Monaco, Newcastle, Manchester United e Liverpool –- il ds Manna in primis -: troppo l’aumento d’ingaggio dai 5 attualmente percepiti agli 8 richiesti.E quindi un occhio a Chiesa e un occhio al mercato. L’azzurro ricerca la condizione, la Juve cerca fondi. Il futuro è ancora tutto da scrivere.