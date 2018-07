L'effetto Cristiano Ronaldo è devastante e sta facendo le fortune della Juventus: dopo il sold out dell'Allianz Stadium con 30 milioni di euro di incasso e un miglioramento del 30% rispetto alla passata stagione, ora anche il dato relativo alla vendita delle magliette del portoghese fa impallidire le rivali.



10 MILIONI IN UN GIORNO! - Secondo il Guardian infatti il club bianconero ha venduto circa 520mila magliette col nome di Ronaldo nelle prime 24 ore per un ammontare di circa 60 milioni di euro di ricavo. Siccome in questo caso lo sponsor retrocede alle società il 18% dei ricavi, la Vecchia Signora ha guadagnato in 24 ore circa 10 milioni e 800mila euro