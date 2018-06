L'Udinese chiede Mandragora e Audero alla Juventus. Il giovane portiere, nella passata stagione in prestito al Venezia, può sbloccare il passaggio di Meret al Napoli per 25 milioni. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, in parallelo il ds Giuntoli porta avanti i contatti per Areola del PSG, seguito pure dalla Roma.