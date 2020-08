Secondo La Gazzetta dello Sport, l'ultima esplosione di Maurizio Sarri è arrivata in Sardegna. La sconfitta col Cagliari non è assolutamente piaciuta all'allenatore della Juve che si è infuriato con i suoi giocatori nello spogliatoio, alzando la tensione e provocando reazioni per una squadra che aveva già vinto lo scudetto. Una delle ultime sfuriate prima dell'addio.