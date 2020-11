L'Uruguay vince a Barranquilla, sfatando un tabù ma, soprattutto, annientando la Colombia di Jamez, Zapata e Muriel. Il vecchio e il nuovo che si incontrano, decidendo e trascinando: prima Cavani e Suarez, poi Nunez, tutto l'arsenale offensivo a disposizione del Maestro Oscar Washington Tabarez, che centra così la 100esima vittoria con la Celeste. Nel mezzo, poi, c'è la grande prestazione di Rodrigo Bentancur.



ARIA DI CASA - Il centrocampista ex Boca Juniors sta faticando a imporsi nella Juventus di Pirlo, ma quando respira l'aria di casa qualcosa cambia. In meglio. Decisamente in meglio. Bene contro il Cile nella vittoria per 2-1 nella scorsa sosta, si è imposto anche nell'afa di Barranquilla. Mentre Queiroz annaspava, con un centrocampo formato da Uribe, Barrios e Lerma, Tabarez sorrideva nel vedere Bentancur dominare insieme a Torreira e Nandez in mezzo al prato verde del Metropolitano.



DOPPIO RUOLO - Primo tempo centrocampista di destra nel 4-4-2 celeste, dove si è dedicato più al lavoro sporco lasciando le redini della manovra a Torreira; secondo tempo, invece, da mezzala sinistra nel 4-3-3, risultando decisivo nell'azione del 2-0: recupero palla su James Rodriguez, lancio in profondità per Suarez, che con uno scavetto chiude il triangolo proprio con Bentancur, che si era lanciato in avanti, atterrato brutalmente da Murillo. Ottimo schermo davanti alla difesa, pronto a dar manforte ai tenori in attacco. Si è rivisto il vero Bentancur. Ora la prova del nove contro il Brasile martedì. Dove affronterà il suo compagno/rivale Arthur...



