La stagione 2022/2023 è dietro l’angolo edopo lo zero nella casella titoli dello scorso anno. Per farsi trovare pronti,. Da qualche settimana la domanda che si fanno gli juventini non è più “?”, ma “?”. L’affare è virtualmente chiuso, si aspetta solo l’annuncio e poi- I dettagli dell’operazione sono ormai cosa nota.Fondamentale per limare gli ultimi dettagli è stato l’incontro di qualche giorno fa con, l'agente che ha preso la procura del centrocampista dopo la morte di. Il Pogback è un affare reso agevole per le casse juventine dal fatto che Paul si è liberato a zero dai Red Devils lo scorso 30 giugno, andando a scadenza di contratto. Il suo arrivo a Torino dunque non inciderà troppo sul bilancio della Juventus. Le cifre del suo trasferimento sono da intendere al netto, perché per Pogba la squadra di Agnelli utilizzerà ilche permetterà di caricare quasi il 50% in meno di imposte sullo stipendio al lordo.- Un ulteriore indizio del suo ormai imminente ritorno è arrivato oggi. I bianconeri hanno infatti annunciato i numeri dei giocatori in rosa e. Tanto è bastato per far sognare i tifosi juventini che, salutato, l’ultimo possessore del numero, hanno subito collegato l’assenza di un proprietario alla volontà del francese di prendere. Nella passata esperienza a Torino,ma ora tutto spinge a credere che possa passare al 10. D’altronde il suo appeal planetario sui social, e non, è risaputo. E lo stesso Arrivabene in una recente intervista ha sottolineato un'altra dimensione che può dare al club. "", ha detto l'ex Ferrari.. Maturato dopo gli anni opachi al Manchester United, il francese punta ad essere il, a prendersi sulle spalle i compagni e portarli a tornare competitivi ai massimi livelli.– Terminate ormai le sue lunghe vacanze tra Miami e Guinea,. Ultimerà quindi alcuni dettagli, farà le visite mediche e. L’allenatore livornese lo utilizzerà come mezzala da incursioni o all’occorrenza da regista. Tutto è ultimato, è solo questione di giorni per rivedere il Polpo alla