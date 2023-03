Mattia Perin, portiere della Juve, ha parlato sul palco durante la presentazione del 18° Torneo Amici dei Bambini. Tra i temi toccati, il momento bianconero: "La questione della sentenza ci ha unito tanto. Noi più grandi ci siamo parlati per cercare di affrontare questo momento. Giornalmente noi più grandi abbiamo avuto i giusti comportamenti: quanto accaduto è stato trasformato nella giusta energia per superare la crisi".



CLASSIFICA - "La classifica l'abbiamo sempre guardata, ma in base ai punti fatti sul campo. E noi vediamo che siamo al secondo posto. La Champions? Forse abbiamo affrontato con superficialità il Benfica".