Entro questo mese si chiude la seconda tranche di inchiesta, quella relativa alla manovra stipendi e compensi agli agenti. Ivi compresa anche la parte relativa alle partnership sospette con le società amiche. Ma come può chiudersi questo filone quando ci sono altre sei procure che stanno indagando sugli altri club? Magari viene pure fuori qualche rapporto con altri club... Questo potrebbe portare all'apertura di una terza indagine che si protrarrebbe al prossimo campionato, il che sarebbe deleterio. Le situazioni in sospeso cambiano obiettivi e mercato, si vedano le pendenze che ha la Juve adesso con molti giocatori.



Intanto, la FIGC non si costituisce parte civile nell'inchiesta Prisma. Gravina starebbe tendendo la mano? Ma allora la penalizzazione dovrebbe sublimare un compromesso. E il Consiglio di Stato? Si è riunito venerdì scorso e ancora non ha scritto... Inutile fare pronostici.