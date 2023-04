Perché è un problema quello del gol, di tutta la Juve e dell'attacco bianconero in particolare, ma soprattutto di Vlahovic. Non segna più, non tira praticamente mai, non riesce a trasformarsi in sponda preziosa per i compagni. Cresce la frustrazione, nonostante la difesa d'ufficio di Max Allegri e del resto della squadra. E– Intanto il tempo passa e l'involuzione di rendimento prosegue, il tempo passa e Vlahovic sembra lontano parente di quel giocatore su cui la Juve aveva puntato tutto per voltare pagina. Conque mesi dopo l'addio di Cristiano Ronaldo, cinque mesi prima dell'addio di Paulo Dybala: il nuovo corso bianconero doveva ruotare tutto attorno a Vlahovic. Oltre che a Max Allegri. E invece, la separazione continua a concretizzarsi come ipotesi possibile già al termine di questa stagione, d'altronde era stata presa in seria considerazione addirittura lo scorso gennaio.. Ma questa fase, prolungata, troppo prolungata, di crisi rischia di complicare un po' tutto, quantomeno una posizione di forza attorno a quella valutazione fissata da tempo e sotto la quale comunque la Juve non vorrà scendere. Tempo al tempo, prima c'è una stagione ancora ricca di impegni e obiettivi, prima c'è da capire se effettivamente la Juve dovrà rinunciare alla Champions e con essa ad almeno un big dell'attuale rosa.