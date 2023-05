, ha vinto a Bergamo, scavalcato la Lazio, ripreso il vantaggio su Inter e Milan e staccato Roma e Atalanta.Ha vinto con un gol di un ragazzino, Samuel, classe 2003, alla prima da titolare in campionato, e con un’altra rete di Dusanche ha sfruttato tutte le sue risorse, con un organico finalmente ritrovato dal tecnico proprio nelle ultime gare, ma ancora decisive, della stagione.tra le squadre dei maggiori cinque tornei europei, considerando tutte le competizioni, solo Barcellona (25) e Manchester United (23) hanno fatto meglio dei bianconeri. Gasperini non ha avuto la stessa possibilità del collega, aveva la squadra a pezzi e di pezzi ne ha persi altri anche durante la partita. Non ha avuto fortuna, ha colpito due pali (esterni), ma va detto che la Juve si è difesa bene, con ordine, e quando l’Atalanta ha invaso la sua metà campo i bianconeri l’hanno colpita in contropiede.La Juve ha dato l’impressione di voler aggredire subito l’Atalanta, un paio di minuti arrembanti, poi ha abbassato il ritmo, arretrato il pressing e gestito la palla. Così. Niente di sensazionale, sia chiaro, ma la squadra di Gasperini ha controllato il gioco (53 per cento di possesso palla) e concluso di più (13 tiri a 5), solo che lo ha fatto senza la necessaria precisione e soprattutto dalla distanza (sei conclusioni oltre il limite dell’area), tranne un paio di volte, quando davvero si è avvicinata al gol. Nessuna parata di Sportiello né di Szczesny nel primo tempo.Per la verità, la prima occasione da rete è stata della Juve, per gentile concessione di palla di Koopmeiners ail cui sinistro, appena dentro l’area, è uscito di niente. Poi il(superato Iling nello stacco) di testa su angolo di Koopmeiners e la più bella e nitida palla-gol capitata sul sinistro (alto) didopo un tocco di Zapata, una finta di Scalvini e un assist di Koopmeiners, il più brillante in fase di rifinitura visto anche il cross per il colpo di testa di Zappacosta (alto, ma poteva e doveva fare meglio).- Il primo caldo ha forse condizionato, abbassandolo, il ritmo della partita. All’Atalanta mancavano giocatori di peso come Hojlund, Palomino, Lookman, Ruggeri e Hateboer, per questo Gasperini aveva portato solo otto riserve in panchina. Per le sue scelte iniziali,E’ questo che ci aspettavamo nel secondo tempo, un cambio vero da parte della Juve (che comunque non disdegnava il pareggio) come in effetti è accaduto. Le sorprese di Max erano state quelle di Rugani e Milik, più atteso quello di Iling-Junior alla prima da titolare. Rugani si è appiccicato a Zapata e ha vinto il duello, Milik ha giocato molto di sponda e il giovane Iling ha provato a puntare un paio di volte Zappacosta senza però approfittarsi, come avrebbe dovuto, della sua maggiore velocità. Questo nel primo tempo, perché nel secondo, nel momento decisivo, Iling se ne sarebbe approfittato, eccome.l’inglesino ha rubato palla a Zappacosta quasi a metà campo, è partito come una scheggia con Rabiot al fianco, ha puntato Toloi e dato palla al francese, che è andato sul fondo, ha crossato, Maehle ha anticipato Milik maIn meno di 20', l’Atalanta ha passato tutti i suoi guai. Dopo 5' della ripresa, Gasperini è stato costretto al primo cambio, Boga per l’acciaccato Ederson, con Koopmeiners arretrato a centrocampo e Pasalic trequartista su Locatelli. Poi all’11' ha preso gol, così il tecnico ha tolto il vago Pasalic per mettere Muriel: secondo cambio, seconda finestra. Non è finita qui, perché Rabiot (ammonito) al 19' è franato sulla caviglia di Boga, uscito a braccia. Terzo cambio, terza e ultima finestra al 20' con Soppy al posto di Boga. E mentre Gasperini finiva per regolamento la possibilità dei cambi,. In contropiede, pennellata di Di Maria per Pogba, sinistro sbilenco al volo, parata di Sportiello.La partita ha preso una piega chiara, l’Atalanta occupava la metà campo avversaria, ha protestato per un intervento di Pogba su Soppy (dentro o fuori area? Comunque Doveri non ha fischiato) e la Juve aveva praterie per il contropiede. Pogba ha fatto ripartire spesso la sua squadra. Gli ultimi cambi di Allegri hanno spinto proprio in quella direzione,Zappacosta ha colpito il secondo palo esterno della mattinata bergamasca, ma il contropiede bianconero è stato micidialeA quel punto la curva atalantina ha cominciato con iverso il centravanti juventino, come era capitato anche quando indossava la maglia della Fiorentina. Dusan si è innervosito, come Allegri che se l’è presa con Pogba per aver buttato via un pallone riconsegnandolo ai nerazzurri. Ancora cori brutti, sgradevoli, razzisti, che però hanno avuto l’effetto opposto,Il serbo si è portato il dito al naso: tutti zitti, ho segnato io. Doveri l’hae i suoi compagni lo hanno allontanato dalla curva. Ce l’hanno con lui, a Bergamo, perché l’Atalanta è la vittima preferita dell’ex viola, cinque gol, di cui tre proprio a Bergamo. Come dire:: 11’ s.t. Iling Junior, 48’ s.t. Vlahovic(3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Djimsiti, Scalvini; Zappacosta, de Roon, Ederson (dal 4’ s.t. Boga (dal 20’ s.t. Soppy)), Maehle; Koopmeiners, Pasalic (dal 15’ s.t. Muriel); Zapata. Allenatore Gian Piero Gasperini(3-5-1-1): Szczesny; Danilo, Rugani, Alex Sandro; Cuadrado, Fagioli (dal 20’ s.t. Pogba), Locatelli, Rabiot, Iling-Junior (dal 37’ s.t. Kostic); Di Maria (dal 37’ s.t. Chiesa); Milik (dal 20’ s.t. Vlahovic). Allenatore: Massimiliano Allegri: Doveri di Roma 1: Rabiot, Maehle, Vlahovic