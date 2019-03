come i ragazzini dell’perché, tutto sommato, laha slalomeggiato tra le corazzate europee senza toccarle, per ora. E così i quarti di finale di Champions League per i bianconeri sono un punto di atterraggio morbido.. Neli lancieri hanno chiuso con ricavi per, mentre lane ha raccoltisolo nei primi sei mesi del bilancio. Due ordini di grandezza differenti. Anche per quel che riguarda il valore della squadra, dove gli olandesi vantano un paio di eccellenze da 70 – 80 milioni comeper un valore complessivo che sfiora i. I bianconeri hanno una rosa tecnicamente e qualitativamente più competitiva che, nell’insieme, vale quasi il doppio rispetto all’Ajax.Ma allanon sorridono solo per il verdetto passato dalle dita dell’Acchiappasogni. Anche la settimana diha visto il titolo mettere a segno l’equivalente di una tripletta dio. Si perché l’ottava si è chiusa con un balzo complessivo di 18 punti percentuali.. Ormai più del doppio rispetto all’era A.C (ante Cristiano).Sappiamo perfettamente che le quotazioni e i valori di Borsa sono aleatori, volatili, perfino umorali e qui l’abbiamo scritto più volte. Hanno certamente risvolti pratici per gli azionisti (se fanno trading sul titolo), migliorano la visibilità internazionale e anche la capacità di indebitarsi a prezzi bassi (vedi il bond non garantito emesso da qualche settimana).(prezzo medio per biglietto di circa 130 euro). Numeri che si sommano agli 82,4 milioni già in cassa per l’approdo agli ottavi.. Cui sommare sicuramente un’altra partita in casa con incassi presumibili intorno ai 5 milioni almeno. Tra l’altro, nel meccanismo variabile del market pool, va segnalato chee il saldo solo di premi Uefa arriva a 92 milioni e mezzo.(nell’anno della finale di Cardiff si erano fermati a 110 e nella scorsa stagione, quella della rovesciata iconica proprio di Ronaldo a 80). L’exploit dell’Allianz di martedì sera e il palcoscenico conquistato a suon di incoraggiamenti ai compagni e gol da CR7 ha garantito ad Andrea Agnelli e soci quasiCioè poco meno dello stipendio dello stesso portoghese per quasi due stagioni.Difficile dirlo, ma se qualcuno di voi ha la risposta, l’avrà anche per chi da inizio stagione si domanda se l’acquisto del 5 volte Pallone d’oro a 32 anni per 117 milioni più 31 di stipendio netto per 4 anni sia stata una mossa azzeccata. E qui, oggi, non trattiamo il tema legato al marketing e ai ricavi da magliette che sarebbero già doppi rispetto alla scorsa stagione.Per un totale minimo garantito di 408 al 2027.. Con l’ottavo campionato consecutivo già in tasca e una Champions più che mai da giocarsi.Ma al brindisi partecipano anche gli azionisti. Soprattutto quelli che nell’ultimo anno hanno visto il titolo apprezzarsi del 110%.Per tutti questi soggetti coinvolti, la stagione più calda inizia ora.