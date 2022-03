La rottura tra Paulo Dybala e la Juventus annunciata ieri sta facendo discutere molto, tifosi bianconeri e non. La società volterà pagina, ma c'è chi guarda indietro e sorride. Evelina Christillin, membro Uefa del Consiglio Fifa e tifosa della Juve vicina ad Andrea Agnelli, ha commentato così il prossimo addio dell'argentino: "Mi dispiace, ha vissuto sette anni importanti segnando 113 gol - ha detto in un'intervista a La Stampa - l'ho conosciuto al Museo Egizio quando era venuto con la fidanzata e ho scoperto una bellissima persona. E' arrivato a Torino che era un ragazzino e va via da uomo maturo. Forse si potevano evitare troppi tira e molla e chiarire prima la situazione".