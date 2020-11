fra una fase super vincente della sua storia e una nuova era, che a Torino si augurano altrettanto ricca di successi., come si è visto in questo primo scorcio di stagione,, che il nuovo allenatore dovrà essere bravo a coprire con il materiale a disposizione. Del terzino sinistro abbiamo già detto più volte, e a gennaiopotrebbe porre rimedio al problema ritentando l'affondo per Emerson Palmieri. Ma, se negli ultimi anni fossero state fatte altre scelte di mercato...