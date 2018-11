La Juventus lavora al ritorno di Paul Pogba. Come si legge sul Corriere dello Sport, le condizioni favorevoli non mancherebbero per arrivare al traguardo già a gennaio: perché i bianconeri ragionano su un innesto a centrocampo visti i contrattempi delle ultime settimane, e le nuove regole Uefa permetterebbero di schierare il centrocampista francese anche in Champions League. Da parte sua, però, il Manchester United non ci sente e non ha intenzione di perdere il campione del mondo a stagione in corso. Per far cambiare lo scenario servirebbe una mossa forte di Pogba e del suo agente, Mino Raiola.