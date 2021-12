Dopo la vittoria di Salerno, mentre fuori impazza la bufera con l'inchiesta della Procura di Torino, c'è una Juve che punta a rosicchiare punti alle prime quattro. All'Allianz Stadium arriva il Genoa. E Max Allegri presenta così la sfida di domenica sera.

GENOA - “Dobbiamo ritrovare la vittoria in casa, contro un Genoa che è allenato da un ottimo allenatore come Shevchenko. Storicamente per me col Genoa son sempre state partite complicate”



GIOVANI - “Pellegrini dovrebbe giocare, così come Kulusevski. A Salerno tanti in campo, adesso chi ha più esperienza deve anche riposare”



LOCATELLI - “Sta ancora in piedi, domani gioca ancora e vedremo quando farlo recuperare. Quando manca energia mentale bisogna vedere, ora sta ancora discretamente bene”



RIENTRI - “De Sciglio e McKennie dovrebbero essere a disposizione la prossima settimama”



RAMSEY - “Nom è ancora disponibile”

- “Quando è entrato ha fatto bene, così come ha fatto bene Kean. Sono contento di tutti e due”- “Non ho ancora deciso, sono contento di lui perché è un ottimo professionista e sta lavorando bene”- “Sta bene, ultimi due allenamenti un po’ peggio ma sta bene”- “Dalla pandemia è cambiato tanto, sono stati due anni anomali. Si gioca troppo? Chi decide è bravo e saprà capire cosa fare”- “La serenità all’interno dell’ambiente è totale, dobbiamo solo riprendere a vincere. Per riprendere la scena serve un pezzetto alla volta”