Ancora tre passi e poi il girone d'andata sarà terminato. Ancora tre sforzi, questo chiederàalla sua, a un solo punto dal conquistare il platonico titolo di campione d'inverno. Allo Stadium arriva la, avversario ostico storicamente al di là del periodo di forma attraversato. Ma anche spesso in difficoltà a Torino: la Juve è la formazione che ha ottenuto più vittorie nella storia contro la Roma, ben 80 (come si legge nell'infografica ​​#ubibanca, #tifareperbene). Intanto Di Francesco punta tutto sui suoi giovani, a cominciare dal redivivo Justin Kluivert, il più giovane calciatore della serie A ad aver già segnato un gol e messo a registro un assist.Questi i messaggi lanciati da Allegri in conferenza stampa."Domani gioca. Poi rimangono due partite, 50% su quando riposa""E' una squadra tecnicamente molto valida, tra l'altro unica rimasta in Champions oltre alla Juve. Tutti si aspettavano la Roma in un'altra zona della classifica. Poi noi non possiamo sottovalutare nessuna partita, anche perché la classifica è una classifica falsa. Quella vera è il 29 dicembre, quando si deciderà il girone d'andata. Tra l'altro i ragazzi hanno fatto una bella settimana, si vede che avevano bisogno di due giorni di riposo dopo tante partite. Dobbiamo uscire dal campo con i tre punti in tasca, sapendo che sarà difficile. Davanti sono pericolosi, non so se giocherà Dzeko o Schick, poi c'è Zaniolo che sta crescendo, Under è sempre pericoloso, poi vediamo se ci sarà El Shaarawy o Kluivert""Le sue qualità non si discutono, anche se poi tutti gli allenatori vengono messi in discussione. Ha tutto il tempo per recuperare, la quota Champions quest'anno balla tra 62 e 66, è bassissima""Giorgio è cresciuto molto, sia come difensore che responsabilità. La fascia di capitano lo ha rasserenato e responsabilizzato. Ma in difesa abbiamo Bonucci, Benatia, lo stesso Rugani, ora Barzagli è momentaneamente fuori, è un reparto di primordine in Europa""Rientra. Emre Can ha fatto una bella partita col Torino, Khedira sta meglio di quanto pensassi""Spinazzola sta molto bene, a tutti gli effetti potrebbe giocare ma domani toccherà a De Sciglio e Alex Sandro. Cancelo sta facendo riabilitazione, oggi verrà valutato in Germania Cuadrado per capire se operarlo o fare terapia conservativa. Spinazzola in prestito? Dipende da Cuadrado"."Al momento dipende da quanto gira il Napoli, potrebbe girare a 47. Io credo che sia sugli 87-88, credo, a occhio e croce""L'anno scorso è stato destabilizzato dal mercato, poi si è ritranquillizzato ed è tornato ad essere il giocatore importante visto negli anni precedenti. Difficile trovare giocatori come lui in giro""Non riposa. Ha caratteristiche uniche nella rosa. In quel ruolo possono migliorare Bentancur e Emre Can, ma non hanno ancora i suoi ritmi"."Chiellini sicuro, devo decidere l'altro. Ho visto i dati, Bonucci fa spavento per quanto ha giocato, gli altri stanno bene. Farò giocare anche a seconda dell'avversario"."Non cambia nulla nella preparazione. L'Atletico va affrontato. Abbiamo il vantaggio di giocare la prima fuori""Ci siamo visti, è un ex dirigente che è venuto a fare gli auguri alla Juventus. Non eravamo soli, c'erano anche altre persone. Non abbiamo parlato del Real, ma di altro".