La Juve a piccoli passi sta provando a uscire dalla crisi, due vittorie consecutive contro Bologna e Maccabi prima del match con il Milan. Così Max Allegri fa il punto alla vigilia del match con i rossoneri.- "Il Milan si affronta come sempre, è comunque Milan-Juventus. Giochiamo contro i campioni d'Italia, sarà più difficile del solito perché vorranno rifarsi dopo la sconfitta di Champions. Domani faremo una grande partita, questo poco ma sicuro. A Milano le partite non finiscono mai. Pioli? Gli faccio i complimenti, i numeri stan tutti dalla sua parte"- "Non abbiamo ancora vinto, speriamo sia domani il momento giusto"- "In questo momento non c'è da pensare agli scontri diretti ma solo da fare risultati, abbiamo perso almeno sei punti per strada. Facciamo sta partita e poi vediamo domani sera"- "Sta meglio, dovrebbe essere a disposizione ma ha ancora 24 ore e valuteremo tra oggi e domani"- "Rientrerà, c'è ancora allenamento ma dovrebbe rientrare"- "Parlare ora di mercato non ha senso, a quello ci pensa la società. Sta facendo bene, è in crescita, come tutti. Abbiamo 10 partite da qui al 13 novembre, dobbiamo pensare una alla volta"- "Dovremo essere bravi perché loro su quella fascia creano molto, a campo aperto diventano difficili da affrontare"' - "Se riusciamo a fare risultato sarà un test superato""Momentaneamente la vedo difficile, andrebbe messo lì e fatto provare. In futuro non si sa mai"