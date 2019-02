C'è un dato che fa capire comepossa essere una partita molto più combattuta di quanto non dica la classifica. Quella bianconera infatti è la squadra che ha trascorso più tempo in assoluto in vantaggio nel risultato (ben 1052 minuti), ma il Sassuolo è anche la formazione che ha saputo reagire una situazione di svantaggio per più volte in questo campionato: sono nove i punti conquistati in rimonta (come si legge nell'infografica#ubibanca, #tifareperbene). La partita è stata presentata anche da Massimilianoin conferenza stampa, questi i temi principali toccati dal tecnico bianconero.è solo caratteristiche di chi gli gioca a fianco, la differenza è che l'anno scorso c'erano, quest'anno c'èA volte si cerca di trovare cose che non esistono, il calcio è molto semplice, a me viene da ridere quando leggo certe cose. Ma alla gente piace riempirsi la bocca, e che devo fare? Ascolto e mi diverto.- "Non mi hanno dato fastidio questi atteggiamenti. Dybala ha capito, ha chiesto scusa e sono molto contento.. Douglas Costa, è strano...ha iniziato stagione molto bene, poi ha fatto cavolata contro il Sassuolo, è stato squalificato, si è infortunato, ha avuto bisogno di tempo per entrare in condizione e sabato si è rifatto male. PoiPretendo soglia d'attenzione più alta? Sono cose che capitano, parlo dell'incidente e fortunatamente nessuno si è fatto male. Ora bisogna essere al massimo della condizione fisica e mentale", ma la Juventus anche se capisco debba sempre vincere 3-0 senza subire un tiro in porta è sempre prima in classifica con la miglior difesa del campionato. Col Parma sembrava tutto un divertimento, però ci siamo divertiti poco".. Così Cancelo può fare un buon cambio anche davanti"- "Dipende se gioca Dybala o Bernardeschi.. E' un giocatore di alto livello".- "E' buona e in crescita, è un buon segnale. La cosa che ci sfugge di mano è che si parla solo della Champions. Ma noi abbiamo un campionato da giocare e vincere, la Champions poi arriva".- "Sta bene. Ha bisogno di giocatori vicino che abbiano determinate caratteristiche"- "Rientra Szczensy. Aveva bisogno di un turno di riposo col Parma e ora torna""Caceres è un grande giocatore, sabato ha fatto un'ottima partita. Ma ci riescono i difensori se vengono aiutati, cosa che nel secondo tempo non è capitato col Parma. Abbiamo spaccato la partita, quando succede può succedere di tutto. Noi dobbiamo ritornare ad essere squadra nella fase difensiva, quando c'è da fare un po' di sacrifici. Sabato eravamo vulnerabili non perché mancavano Bonucci e Chiellini, ma perché la squadra ha giocato male. Bastava gestire meglio la palla e portare a casa la partita.- "Come la vedo? Che magari da adesso segneremo per dieci volte su punizione. Io penso che da qui a fine anno segneremo tanti gol su palla inattiva"Tende a far giocare la squadra partendo da dietro, la squadra occupa bene il campo e gli spazi sono ben distribuiti. Tra gli allenatori giovani è uno dei più promettenti, ha trovato a Sassuolo dimensione dove poter crescere. E può mettere in pratica quelle che sono le sue idee"- "Può giocare più avanti, può fare l'esterno come Cuadrado quando giocavamo a tre. Deve crescere ma è un giocatore straordinario, quando ha la palla è diverso dagli altri".