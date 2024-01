La Juve ritrova le coppe. Per ora è la Coppa Italia, che diventa obiettivo per riempire un po' il calendario e portare di nuovo un trofeo in bacheca. Così Max Allegri presenta la prima delle due sfide con la Salernitana in calendario tra domani e domenica.- "Competizione a cui teniamo, giochiamo per campionato e Coppa Italia. Affrontiamo una squadra in buona salute, dobbiamo provare a vincere per andare ai quarti"- "Nonge non partirà sicuramente titolare, vediamo in partita. La formazione la deciderò domani. Di sicuro giocheranno Perin, Rugani e Chiesa, gli altri verranno valutati pensando per esempio alla squalifica in campionato di Locatelli. Di sicuro andrà in campo la miglior formazione possibile per vincere"- "Di mercato se ne occupano i direttori. Noi dobbiamo pensare a giocare, Pogba e Fagioli sono fuori da mesi e non da ora, la squadra sta crescendo e dobbiamo continuare a lavorare"- "Yildiz più due punte? Tutto si può fare, dipende dai momenti e dalla disponibilità dei giocatori. Facciamo un passo alla volta, cerchiamo di vincere domani e se saremo bravi giocheremo anche giovedì prossimo col Frosinone"- "Domani non giocherà. Per quanto riguarda il momento, per lui l'importante è rimanere sereno. Deve lavorare giorno dopo giorno come tutti, a fine carriera si vedrà cosa ha fatto e cosa non ha fatto. Il resto sono chiacchiere e strumentalizzazioni per un giocatore bravo, ma che ha giocato solo due partite nella Juventus"- "Giochiamo per vincere trofei, soprattutto alla Juve. Dobbiamo abituarci a fare un passetto alla volta"- "Lo vedo cresciuto, l'esperienza al Leeds l'ha maturato anche se non è stata bella perché sono retrocessi. Ha 5 mesi davanti a lui dove deve fare assolutamente meglio".- "Sono contento di lui, ha giocato sempre per un anno e mezzo, ora è solo un momento in cui sta giocando meno. Prestito? Non partirà assolutamente"