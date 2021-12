Obiettivo continuità, ora che la Juve anche senza entusiasmare è tornata a vincere tre partite di fila ecco che Max Allegri non vuole fermarsi più. Questi i temi toccati in conferenza stampa.- "Il prossimo step è la partita di domani, complicata. Il Venezia in casa ha segnato molto, che gioca, è spensierata. Viene da una brutta sconfitta con il Verona, giocano con la Juve e cercheranno di compiere un'impresa storica. Dovremo metterci al pari loro sul piano fisico, poi le qualità tecniche verranno fuori. Bisogna avere approccio giusto. Domani è a rischio se non la interpretiamo nel modo giusto, credo che i ragazzi abbiano capito. Siamo sempre a Pasqua, siamo sempre nell'uovo, c'è sempre la sorpresa...speriamo sia bella"- "Sta bene. McKennie non ancora, si aggrega settimana prossima. Ramsey non è ancora pronto".- "Sfortunato, è arrivato tardi all'allenamento e non sarà convocato. Son cose che capitano durante l'anno, mica è un problema"- "Se gioca De Sciglio allora metteremo Cuadrado alto a destra con Bernardeschi a sinistra"- "Sta bene, ha fatto allenamento con la squadra, è pronto per giocare"- "Non abbiamo preso assolutamente in considerazione ipotesi di prestito. Sta meglio, piano piano avrà il suo spazio e giocherà"- "Per ora andamento è questo, ora il momento è importante per il campionato, bisogna dare un segnale almeno per quel che riguarda la prestazione"- "A Venezia ho giocato solo io e poi Chiellini. E' un contesto strano, se vai lì e non fai partita provinciale tra virgolette poi rischi di farti male. Ci sono quei campi in cui tutto sembra più piccolo e che non ci sono spazi. Faccio i complimenti a Zanetti perché gioca bene, servirà partita importante"- "Io credo che abbia molti meriti nella sua crescita, può ancora migliorare, è una valida alternativa per Alex Sandro"- "Il calcio è bello perché è opinabile, in tanti dicono tante cose poi in pochi le indovinano. Mi spiace per Milan e Atalanta, per quel che riguarda il primo posto è una soddisfazione ma non possiamo pensare alla Champions. Dobbiamo pensare al campionato. Sacchi? Arrigo parla sempre con tanta passione, per lui parla la sua carriera, va sempre ascoltato"