Non sarà una partita come tutte le altre quella col Sassuolo. Vincendola, infatti, la Juve potrebbe trovarsi in vetta da sola per una notte almeno a distanza di più di tre anni dall'ultima volta. E per la prima volta in questo secondo ciclo targato Max Allegri. Così il tecnico bianconero presenta la sfida con i neroverdi in conferenza stampa.MOMENTO - "Con il Sassuolo dovremo tenere le antenne dritte, c'è troppa euforia in giro. Da una parte è bello, dall'altra ci toglie energia e attenzione. Siamo solo alla quinta partita, col Sassuolo sono sempre partite combattute. Loro poi vengono da una sconfitta pesante a Frosinone, troveremo squadra tosta con voglia di rivalsa. Fare risultato sarebbe importante"VLAHOVIC-CHIESA - "Hanno saltato un solo giorno per differenziato, ma sono a completa disposizione"TURNOVER - "Martedì abbiamo una partita a distanza di tre giorni, capiterà solo con la Coppa Italia. Al Lecce penseremo dopo la partita di domani sera. Dovrò valutare le condizioni di Vlahovic (schiena) e Chiesa (flessore)"SENZA COPPE - "Vantaggio o svantaggio, non lo so. So solo che dovremo tornare in Champions, non sarà semplice, dovremo fare un passetto alla volta e senza sbalzi d'umore"CAMBIAMENTO - "Come ho detto spesso, si cambia perché cambia la conformazione della rosa. Abbiamo perso in esperienza ma abbiamo acquistato in entusiasmo e dinamismo di tutti i giocatori. Dobbiamo sapere di dover correre più degli altri, per cercare quei risultati che possono portare entusiasmo anche se va tenuta a bada l'euforia"Seguono aggiornamenti