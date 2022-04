Durante questa sosta è successo praticamente di tutto. Ma domani c'è il derby d'Italia, uno Juventus-Inter semplicemente decisivo per entrambe le squadre. Così Max Allegri fa il punto alla vigilia del match.- "Come arriva la Juve si capirà domani. Abbiamo recuperato Chiellini che era già rientrato, Bonucci in panchina ma è indietro, Zakaria recuperato vediamo se farlo partire titolare, Alex Sandro recuperato e gioca titolare. Siamo quasi tutti abili e arruolabili"- "Domani Dybala gioca. Con la società siamo in linea su tutto, quando parliamo io espongo le mie idee e la società espone le sue, alla fine troviamo unità di intenti per programmare insieme. Le scelte sono quelle, ha già parlato Arrivabene, non è il primo caso del genere. Il gruppo deve rimanere concentrato sugli obiettivi da raggiungere. Lui all'Inter? Già non faccio mercato della Juve e do solo indicazioni, volete pure farmi fare quello dell'Inter..."- "Una delle tre candidate per vincere lo scudetto, dobbiamo provare a vincere. Chi si brucia di più domani? Parlo per la Juventus, dobbiamo lavorare per il quarto posto, bisogna essere concentrati perché l'Atalanta è potenzialmente a cinque punti. Noi non giochiamo per far perdere "- "I precedenti? Casualità, lui è più fortunato nelle partite secche, speriamo che domani possa essere più fortunato io"- "Non so che formazione farò giocare. Non so se Danilo giocherà a centrocampo ma non credo. Sarà un dispiacere tenere fuori qualcuno ma ci saranno i cambi"- "Lasciamolo recuperare che è ancora lontano dal rientro, bisogna solo fare recuperare nel miglior modo possibile. Ci sta mancando tanto per qualità e caratteristiche, come McKennie. Pensiamo a questi cinquanta giorni"- "Le parole di John Elkann mi hanno fatto piacere, ma io personalmente sono sereno perché sappiamo quanto la Juventus sia importante per la proprietà e per la famiglia. L'anno prossimo saranno cento anni di proprietà Juve della famiglia, quest'anno siamo cresciuti molto ma non abbastanza per vincere, l'anno prossimo dovremo farci trovare ai blocchi di partenza in una condizione migliore"- "Se indovinate la formazione è perché qualcuno ve l'ha detta..."