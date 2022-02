L'era DV7 ha già cambiato la Juve, convincente contro il Verona e vincente in Coppa Italia con il Sassuolo. Ora un'altra prova del nove, lo scontro diretto con l'Atalanta che vale il quarto posto e quindi la zona Champions. Questi i temi toccati da Max Allegri in conferenza stampa.- "Scontro diretto per il quarto posto, gara importante ma non decisiva, è un bel passaggio. L'Atalanta negli anni ha dimostrato di esserci conquistata lo spazio per lottare sempre nei primi quattro posti, poi saranno arrabbiati dopo la sconfitta in Coppa Italia. Servirà prestazione d'alto livello. Non è uno spartiacque, siamo vicini ma non sarà decisiva per nessuno dei due"- "Non so le condizioni di chi ha giocato giovedì, veniamo da due partite pesanti. Dopo l'arrivo di Vlahovic e Zakaria c'è stato dispendio di energie importanti anche per entusiasmo, bisogna valutare dopo l'allenamento. Sono sereno perché i cambi ci hanno dato molto anche giovedì, dovrà essere così fino alla fine del campionato. Bisogna essere bravi sempre, anche quando veniamo chiamati in causa a partita in corso"- "Dobbiamo migliorare sempre. Nelle scelte, nella precisione del passaggio. Poi col Sassuolo gara particolare, dopo il vantaggio siamo usciti dalla partita. Finché si gioca a calcio, tutti possono e devono migliorare"- "Nel calcio serve equilibrio. Noi arriviamo da un periodo buono, ma non da ora è da dieci-dodici partite. Bisogna sempre portare episodi dalla nostra parte, dobbiamo essere concentrati su ciò che facciamo e non dobbiamo pensare. Abbiamo raggiunto semifinale di Coppa Italia, ora dobbiamo pensare a sistemare il campionato partita dopo partita e più andiamo avanti e più è difficile vincere perché i punti contano di più. Bisogna essere bravi quando la palla è decisiva"- "L'arrivo di Vlahovic ha portato un giocatore che come caratteristiche mancava nella squadra. Tutti stiamo lavorando con un entusiasmo diverso. Ma ripeto fino alla noia, non abbiamo fatto niente, la normalità della Juventus è vincere le partite"- "Il tridente può essere schierato come può non essere schierato. Dipende dalla condizione dei tre. Ma c'è il rientro di Kean che sta bene, mentre Bernardeschi non sarà della partita e tornerà in squadra da lunedì"- "Dopo due sconfitte e due pareggi magari ci tocca la vittoria... Non c'è bisogno che dica il lavoro straordinario svolto da Gasperini in questi anni. Ha tirato fuori dai giocatori e dalla squadra sempre il massimo, c'è solo da fargli i complimenti".RIMONTA - "Dobbiamo fare un passetto alla volta, volare è difficile e se si casca poi ci si fa male. Le tre davanti hanno troppo vantaggio, lo ripeto fino alla noia e sembra che son rincoglionito mentre invecchio... Ce ne fosse stata una...ma con tre è molto difficile..."- "Sa giocare a calcio. Si è inserito bene perché ha trovato squadra pronta"- "Abbiamo una partita ogni tre giorni, più andiamo avanti e più ci sarà posto per tutti".