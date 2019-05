Serie A alla De Cecco

Ogni derby fa storia a sé. E quello di domani sera allo Stadium andrà ogni pronostico sulla carta, con delle motivazioni che potrebbero far saltare il banco:già in "vacanza",mai così in alto nella storia recente e chiamato a onorare il Grande Torino alla vigilia del settantesimo anniversario della tragedia di Superga. Servirà un'impresa al gruppo di Mazzarri in ogni caso, il bilancio storico parla di 70 vittorie della Juve e 35 per i granata in 147 precedente in serie A, per 226 gol segnati a 150 (dati Opta per De Cecco). Chi sbaglia meno vince, un motto che farà la differenza anche nel derby: anche qui la Juve sembra partire avanti, con il suo 86% di passaggi riusciti contro il 77% del Toro.Tra derby e mercato, tra polemiche e futuro, così Max Allegri presenta il derby in conferenza stampa.- "non c'è perché anche sabato è venuto a Milano ma con infiammazione adduttore-pube. E' tornatosta meglio, vedremo per la Roma"- "Giocano Chiellini e Bonucci, niente difesa a tre"- "- "I giornalisti giustamente scrivono quello che vedono e sentono.Il vantaggio è che abbiamo un mese di tempo rispetto agli anni precedenti per pianificare e avere la lucidità di capire in che direzione si dovrà andare nella prossima stagione"Poi come tutti gli anni, le cose andranno per il verso giusto. La Juventus dovrà essere competitiva per la vittoria del campionato, della Coppa Italia, della Supercoppa e della Champions. Come tutti gli anni"- "Sicuramente una partita la gioca, perché se lo merita, è un grande professionista ed è un punto di riferimento positivo nello spogliatoio"- "Domani o ci giochiamo tutto dall'inizio o lo teniamo in panchina"- "Il Torino in 17 trasferte ha perso solo una volta, speriamo domani sia la seconda. Mazzarri sta facendo lavoro straordinario, il Toro è in lotta per la Champions, noi dobbiamo fare una bella partita come nel secondo tempo a Milano con entusiasmo e voglia. La squadra si è allenata molto bene, è normale, son convinto che domani faremo una bella partita"- "E' un giocatore di qualità, ha gol nelle gambe, ha buoni tempi di inserimento, è un ottimo acquisto da parte della Juventus"- "Più che metodi di gioco, a Milano ho provato con Emre Can nei tre difensori e allora l'ho spostato a metà campo perché avevamo difficoltà. Penso faccia meglio a metà campo, anche se in alcune situazioni può farlo"- "Per Cristiano è un bello stimolo, Messi l'ha raggiunto e noi abbiamo il derby, avrà voglia di andare avanti nelle marcature e ha come obiettivo quello di vincere la classifica marcatori. Non so quanto avranno avanti, Messi non l'ho allenato, Ronaldo ha tanti anni davanti a sé. Poi ci saranno altri giocatori, non uguali, ma forti"- "Sarà una partita come all'andata. Il Toro ha un grande obiettivo davanti, bisogna fare una grande partita, giocare bene tecnicamente, essere solidi. Perché loro hanno solidità e fisicità".