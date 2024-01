Juve, Allegri: 'Cambiaso out, al posto di Locatelli gioca Nicolussi Caviglia. Su Huijsen e Yildiz...'

Nicola Balice, inviato a Torino

Tra una partita e l'altra con la Salernitana, arriva la conferenza stampa di Max Allegri. Questi i temi principali toccati dal tecnico bianconero.



SALERNITANA - Ci sono insidie, la partita di Coppa Italia è stata a sé, domani sarà tutta un'altra partita.



SENZA LOCATELLI - Gioca Nicolussi Caviglia al suo posto.



SENZA CAMBIASO - Ha 38,5 di febbre. Vediamo domani, ma difficilmente sarà della partita.



LOTTA SCUDETTO - Il nostro è un percorso di crescita, dobbiamo continuare a lavorare senza abbassare la guardia. Domani partita importante, poi la Coppa Italia, un passo alla volta



HUIJSEN - Nel calcio conta solo il campo, vedremo se la decisione presa da società e giocatore sarà stata giusta



YILDIZ - Credo sia una seconda punta, ha qualità e gol nelle gambe. Non credo possa fare la mezzala, almeno non ora, non ce l'ha



CHIESA O YILDIZ - La continuità ce l'hanno nell'arco della partita, chi gioca o subentra sono giocatori importanti. L'altra sera dopo i cambi sono entrati giocatori che hanno giocato bene uno contro uno come Weah, Yildiz: sono cambi importanti, non bisogna vedere solo chi parte dall'inizio. Abbiamo anche un'atra partita giovedì quindi dovrò spezzare la partita a qualcuno. Per arrivare in fondo alla stagione è necessario che tutti siano coinvolti



KEAN - Non ha ancora fatto nulla di allenamento, è indietro e manca ancora un po' di tempo per la ripresa, spero di averlo il più un fretta possibile, ci sono tante partite



DIFESA - Torna Bremer, Danilo ha bisogno di giocare, Gatti non ha bisogno di riposare



VIALLI - Un anno che è scomparso Gianluca Vialli, lo ricordo con grande affetto. Rappresentava il valore più importante della Juventus, ragionare come gruppo lasciando da parte il concetto di io. Non ho mai visto squadre vincenti senza un gruppo solido



VLAHOVIC - Sta facendo bene nelle ultime partite, in Coppa ha giocato Milik che ha fatto buona partita. Credo giochi Dusan titolare ma devo vedere un po' di situazioni tra influenze varie, valuteremo tra chi è disponibile