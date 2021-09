Arriva ilall’Allianz Stadium epresenta così la sfida, con lacostretta a non perdere altro terreno in classifica. Questi i temi principali toccati dall’allenatore bianconero.“Sempre Juve-Milan, partita più importante o una delle più importanti. Dobbiamo fare bella prestazione, abbiamo un solo punto è dobbiamo dare seguito alla gara di Champions. Già da un anno e mezzo che gioca molto bene il Milan, quasi tre che questo gruppo gioca insieme, sta crescendo. Penso sia più importante per loro che per noi. A Liverpool hanno disputato una grande partita, dimostra che hanno personalità. Servirà pazienza e poca fretta”“Ho un dubbio per reparto”“Chiesa è uno dei dubbi, a destra rende molto di più. Davanti dovrebbe giocare con una punta. A sinistra ha qualità importanti che può sfruttare per rientrare e tirare. Deve ancora crescere nella lettura della partita, le sue caratteristiche son sue e nessuno gliele toglie”“I risultati non sono stati direttamente proporzionali alle prestazioni, bisogna crescere tutti insieme, io devo conoscere loro. Devo capire meglio chi rende più o meno partendo dalla panchina, però la squadra sta giocando bene. Dobbiamo fare una bella partita tecnica”“Ibra ho avuto la fortuna di allenarlo, è un giocatore ancora importante. Noi il primo bilancio lo faremo alla sosta di novembre, credo che lì saremo in una posizione diversa”“Non credo ci sia una squadra in grado di schiacciare il campionato, si fa presto a perdere ma anche a recuperare i punti. Noi dobbiamo provare a recuperare. Il calcio lo ha inventato il diavolo…”“Più psicologo che allenatore? La squadra va messa in campo, per ottenere le cose non basta fare le cose da 6 ma da 8 o 9 e a volte non basta. La Juve non deve fare le cose per vincere le partite, ma per vincere i campionati”“Lo è ora, ma lo è da sempre. Chiesa o Cuadrado non hanno le caratteristiche di Rabiot. A sinistra siamo sempre stati un po’ orfani, si ovvia durante la partita”“Ha 22 anni, è molto bravo, ma quando è arrivato qualcuno diceva che era un futuro Pallone d’Oro. Serve calma. Chiellini a 20 anni era come De Ligt o forse peggio, poi a 28 è diventato un giocatore serio. C’è un percorso da fare, le eccezioni sono uniche”“Sorpresa piacevole Rugani ma non avevo dubbi, domani dubbio tra gli altri centrali a meno che non si giochi a tre. Bonucci? Prima o poi dovrà riposare anche lui”