Il vero uomo nuovo della Juve è lui, Maurizio Arrivabene. L'ex team principali della Ferrari è il nuovo amministratore delegato dell'area football bianconera, una nomina che era nell'aria da tempo e che si è concretizzata nell'ultimo cda del 3​0 giugno dopo nove stagioni all'interno dello stesso consiglio d'amministrazione. Juventino da sempre, per Arrivabene questo è il primo vero incarico all'interno del mondo del calcio, quasi tre anni dopo la separazione con Marotta torna con lui il ruolo dell'amministratore delegato in casa Juve.



SFIDA JUVE - "Credo sia un incarico che sotto certi aspetti è molto sfidante. A me piacciono le sfide, mi piace la Juventus perché sono juventino da una vita ed è un mix che tutti si augurano nel corso della propria carriera se no sarebbe tutto troppo facile".



BEL GIOCO - "Credo che se una squadra è vincente diventerà bella automaticamente. Lo usavo anche in Ferrari questo esempio. Se vinci sei bello, se perdi puoi essere bellissimo, ma lo sei anche un po' meno".