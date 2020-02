Tocca a Leonardo Bonucci presentare la sfida al fianco di Maurizio Sarri. Un compito che solitamente spetta al capitano bianconero, indizio che spingerebbe Giorgio Chiellini verso la panchina. Questi i messaggi lanciati da Bonucci in conferenza stampa.



JUVENTUS - “Arriviamo carichi, determinati, con entusiasmo. Veniamo da due partite positive. Siamo pronti per giocare contro una grande squadra. Siamo primi in classifica in campionato, ci siamo qualificati con due turni d’anticipo agli ottavi di Champions e abbiamo vinto, pardon pareggiato, la semifinale d’andata di Coppa Italia: non so cosa ci si potesse aspettare ancora dalla Juve. Vogliamo giocarcela e arrivare fino in fondo in ogni competizione”



CHIELLINI - “Ritrovarlo è importante per tutto il mondo Juve, simbolo di carisma e leadership. Io ho imparato tanto da lui. Con lui cambia tanto, insieme possiamo essere d’aiuto anche solo con uno sguardo, oltre a giocare ci piace dare indicazioni, in due è tutto più facile. Anche per la lingua, con Matthijs non è sempre facile, proviamo a parlare in inglese, con Giorgio i margini di miglioramento possono ridursi più facilmente”



VIGILIA - “Di solito sono sensazioni che uno vive negli allenamenti e nei viaggi che ti portano allo stadio. Sono energie che percepisci all’interno dello spogliatoio. L’anno scorso avevamo squadra meno esperta di oggi, ora abbiamo nuovo modo di giocare e interpretare le partite, quando vedi che in allenamento la palla gira veloce ti rende più facile da vivere la gara”



CHAMPIONS - “L’anno in cui ho pensato di più che fosse l’anno buono era il 2016 quando siamo usciti col Bayern agli ottavi. Oggi sono positivo e fiducioso, siamo pronti per il rush finale in ogni competizione”



DIFESA - “Le richieste del mister sono all’opposto di quello che facevamo in passato, il processo continua e stiamo migliorando sempre più. Abbiamo iniziato questa strada consapevoli delle difficoltà”