Tocca a Juan Cuadrado fare il punto in casa Juve prima della partita di Champions con il Ferencvaros. Così l'esterno colombiano in conferenza stampa.



BARCELLONA - "Questa partita è stato uno schiaffo per noi. Ma veniamo con voglia e con la fiducia di aver vinto ultima partita, domani sarà una partita per far vedere chi siamo noi"



BUDAPEST - "Città bellissima, stadio molto bello e col pubblico sarà una cosa diversa. Veniamo qui con la voglia di ottenere un buon risultato"



JUVE - "Dobbiamo giocare la palla, con determinazione. E' quello che stiamo provando in ogni allenamento e ogni partita, cercare di proporre un bel calcio, il calcio che ha in testa il nostro allenatore"