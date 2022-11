Tocca a Juan Cuadrado, tra l'altro capitano la scorsa partita a Lecce, rappresentare lo spogliatoio bianconero alla vigilia di Juve-Psg.- "Penso che una grande squadra come la Juventus debba scendere in campo con voglia, determinazione e la rabbia per non aver raggiunto l'obiettivo. Questa partita ci deve dare la forza per entrare almeno in Europa League"- "I giovani? Domanda per il mister. I giovani aiutano sempre, a noi in campo e pure allo staff, devono stare tranquilli. L'ultima partita ci hanno dato una grande mano"- "Penso che fino a quando ho voglia di giocare mi metto a disposizione del mister, lui sa dove mi piace giocare ma in questo momento con tanti infortunati dobbiamo fare quello che serve alla squadra"- "Quando sei abituato a essere un giocatore importante, quando le cose vanno male senti la responsabilità e ci si dimentica delle cose buone che vengono fatte. La mia forza è quella di non ascoltare quello che dicono ma di fare solo ciò che serve alla squadra. Se tu lavori e dai il 100% prima o poi tornerai a fare belle prestazioni"- "Sono felice di essere qui, la sento come una famiglia, ho giocato quasi tutta la mia carriera. Sono grato alla Juventus, ma penso solo alla squadra e al futuro ci penseremo più avanti"- "A volte ci sono partite in cui bisogna fare un punto della situazione. A volte lavoriamo su questioni tattiche e ci confrontiamo"- "Sappiamo che i giocatori fuori sono importantissimi per noi, sappiamo la loro qualità e se stessero bene ci darebbero una grande mano. Speriamo di averli il più possibile, tutti insieme possiamo aiutarci per riportare la Juve dove è sempre stata"- "Con la Roma abbiamo fatto una bella partita, anche con il Benfica in casa ma non abbiamo concretizzato tante occasioni. Abbiamo tanto tempo per migliorare ancora e cercare di essere nei primi posti"- "Normalmente quando succedono queste cose è difficile dormire pensando al perché delle cose, semplicemente è accaduto e dobbiamo evitare di restare fermi lì"