Ci pensa Danilo a rappresentare lo spogliatoio alla vigilia di Juve-Zenit. Così il brasiliano presenta la sfida e parla di ciò che è successo dopo Verona.

ZENIT - “Partita che arriva al momento giusto. Noi cerchiamo di essere lineari, gara difficile da affrontare al massimo”



SPOGLIATOIO - “Squadra unita, siamo tutti concentrati sugli stessi obiettivi”



RITIRO - “Si fa troppo casino su una notizia così, ora dobbiamo sacrificare tutti qualcosa per stare insieme e pensare di più a ciò che è meglio per la squadra. Vogliamo tutti fare qualcosa di più, è necessario, quando ce l’hanno detto abbiamo subito accettato”



OBIETTIVI - “Quello che vogliamo ora è pensare alla prossima partita. Vogliamo fare una bella gara, prima per noi e poi per i tifosi”



CHAMPIONS- “Secondo me la Champions deve essere obiettivo per la Juve. Vorrei dire che non può esserci differenza di approccio tra campionato e Champions”



DIFFICOLTÀ- “Ci serve tempo per capire quando ci sono cambiamenti”