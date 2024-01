Ecco Tiago Djalò: 'Da Allegri imparerò tanto. Inter? Ho fatto bene a firmare con la Juve'

Nicola Balice, inviato a Torino

Numero 33, contratto fino al 30 giugno 2026 con opzione per altri due anni, un infortunio che lo ha tenuto fuori per nove mesi e tanta voglia di mostrarsi al mondo bianconero. Inizia l'avventura di Tiago Djalò alla Juve, così il difensore portoghese si presenta in conferenza stampa.



JUVE - "Sono molto contento, la squadra è forte. Abbiamo un allenatore molto forte e penso di poter imparare tanto con lui. Sono arrivato adesso e mi sento molto bene, mi piace come la squadra gioca e per me è più facile, darò tutto per la squadra"



INTER - "Inter? Sono contento di essere qui, club grande e con molta storia, penso di aver fatto bene a firmare con la Juve"



INFORTUNIO - "Mi sento bene, il ginocchio ora è ok. Sono pronto e darò tutto per la squadra. Posso giocare a sinistra, destra o in mezzo, è uguale"



PARAGONI - "Giunti mi ha paragonato a Tomori? Siamo un po' diversi, ma rispetto la sua opinione. Il mio idolo? Mi piace di ispirarmi a Thuram"



SCUDETTO - "Dobbiamo fare un buon lavoro, vogliamo vincere, è un campionato difficile e dovremo cercare di giocare bene. Penso che abbiamo qualità per vincere lo scudetto"



DIFENSORE - "Devo stare sempre bene, lavorare bene. Abbiamo un campionato più tattico, sono pronto per giocare e imparare, non sarà un problema"



WEAH - "Mi ha parlato, mi ha detto che abbiamo una squadra di qualità, ma lo sapevo già. Io son venuto qui perché ho capito il progetto della Juve per me. Tim è stato importante, ma non è cambiato niente dopo che ci siamo parlati"



LEAO - "Lui è contento per me perché conosco Rafa da molto tempo, abbiamo giocato insieme in Portogallo. Lui fa il suo lavoro e io faccio il mio, se ci dovessi affrontare darò tutto per giocare bene, lui è di qualità ma non ho problemi ad affrontare nessun giocatore"



ALLEGRI - "Abbiamo parlato, mi ha dato fiducia, mi conosce bene e io so come gioca la squadra. Avremo tempo per approfondire"



SPOGLIATOIO - "Ho parlato molto con Danilo e Alex Sandro, la squadra vuole aiutarmi e mi sento bene"



NUMERO 33 - "Al Lille avevo la 3 ma qui ce l'aveva Bremer, ho aggiunto solo un 3"



CON L'EMPOLI - "Io mi sento bene, ho lavorato ieri e oggi con la squadra, decide Allegri, sono tranquillissimo"