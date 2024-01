Juve, tutti i retroscena dell'affare Djalò: durata del contratto, ingaggio, gestione. E quell'inserimento dalla Liga...

Nicola Balice

Tiago Emanuel Embalo Djalò, per tutti semplicemente Tiago Djalò. È ancora presto per capire quanto e se saprà lasciare il segno nella storia bianconera, ma a suo modo un pagina l'ha già scritta. Perché di fatto è lui il primo vero acquisto della Juve targata Cristiano Giuntoli, che ha impresso il suo marchio in questa operazione. Trovando la quadra per sorpassare quell'Inter che già pregustava l'ennesimo colpaccio a parametro zero della premiata ditta Marotta-Ausilio. Per riuscirci, la Juve ha decisio di anticipare l'affondo passando dal Lille, concludendo un acquisto da 3,6 milioni più 2,6 di bonus a cui aggiungere 1,5 milioni di oneri accessori (le proverbiali commissioni). Accontentando poi il giocatore con un contratto fino al 30 giugno 2026 da 3,5 milioni netti più bonus, accordo relativamente corto ma che prevede un'opzione per il club bianconero per il prolungamento di altri due anni. Non solo: considerando quell'infortunio che lo ha tenuto fermo fin dallo scorso marzo, il piano della Juve era quello di mandarlo in prestito per trovare continuità, differente l'idea di Djalò e del suo entourage che al contrario volevano avviare da subito la propria esperienza in bianconera, intesa raggiunta anche in questo senso. Ma dopo il sorpasso effettuato sull'Inter c'è stato bisogno di tenere botta anche dagli attacchi arrivati da altri fronti. Pure negli ultimi giorni.



IL RETROSCENA – Tanti altri i club interessati a Djalò, pronti ad alzare la posta in vista di giugno e magari a pareggiare la proposta al Lille per anticipare il colpo. Il tentato inserimento più deciso? Quello dell'Atletico Madrid, che per diversi mesi ha provato a corteggiare il difensore portoghese, tornando alla carica anche in quest'ultima fase che vedeva Djalò ormai pronto a diventare un giocatore della Juve proprio com'è capitato in questo lunedì 22 gennaio. Un giorno che a suo modo può restare nella storia, almeno quella dell'era Giuntoli in casa Juve: il primo vero colpo dell'ex ds del Napoli è infatti diventato ufficiale, si chiama Tiago Djalò.