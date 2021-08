Purtroppo è fermo ai box, nell’allenamento di lunedì Kaio Jorge ha rimediato un infortunio muscolare che lo terrà fuori circa un mese. Intanto l’attaccante brasiliano si presenta in conferenza stampa, raccontando così le aspettative della sua avventura alla Juve.



ASPETTATIVE - “Son venuto qui per disputare una grande stagione e imparare tutto ciò che posso dai tanti campioni presenti, provando a segnare il più possibile per la squadra”



RONALDO - “La Juve è sempre stata un sogno per me, è il risultato di tanti sforzi, sono contentissimo di essere qui. Sarà fondamentale adattarsi, anche Cristiano Ronaldo per esempio mi dà tanti consigli, da lui spero di imparare tanto, è fonte di ispirazione. Mi ha aiutato in questi giorni, è sempre il primo ad arrivare agli allenamenti, è una persona incredibile. Non so nulla sul su futuro, non so se resterà o meno, spero che rimanga”

SANTOS - “Non potevo andare via a zero? Nel mio cuore, è stata importante per farmi crescere. Importante avere buon senso nella trattativa, non potevo dimenticarmi di quanto è stato fatto per me”

JUVE - “Mi ha impressionato tutta la struttura della Juve e spero di poter dare un aiuto concreto”



IDOLO - “Cristiano Ronaldo è un fenomeno, ho visto tanti video suoi ed è stato una specie di palestra per me. Ancora fino a un paio d’ore fa stavo guardando dei suoi video. Poi ci sono altri giocatori che stimo tantissimo, come Dybala e tutti mi aiutano, penso a Chiellini. Neymar? L’ho sentito ed era felicissimo per me quando ha saputo della Juventus, non ho dubbi quindi che questa sia stata la scelta più giusta”



21. - “L’Ho scelto perché tanti grandi giocatori della Juve lo hanno indossato”

INFORTUNIO - “Purtroppo c’è stata questa lesione, non è una cosa grave è tornerò presto”



CHAMPIONS - “Ho sempre sognato la Champions, ma ero molto lontano. Poi negli ultimi mesi ho realizzato di voler venire in Europa e sognavo proprio questa maglia”