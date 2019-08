Con Maurizio Sarri fermo ai box per polmonite, tocca al vicepresidente bianconero Pavel Nedved fare il punto prima del debutto in campionato della Juve a Parma. Tra campo e mercato, questi i messaggi lanciati da Nedved in conferenza stampa.



PARLA LUI - "Oggi sono qui perché ci sembrava corretto, visto che iniziano competizioni ufficiali, che voi aveste giusto confronto. Come ben sapete Maurizio Sarri ha la polmonite, quindi sarò io a rispondere alle vostre domande. Lo rivedrete dopo la sosta. Per la nostra società sono stati fatti cambiamenti molto importanti: cambiato allenatore, staff tecnico, staff medico. Siamo convinti delle nostre scelte crediamo che nel futuro porteranno frutti. Tanti cambiamenti ma non è una fase di transizione, perché sappiamo come è fatta la Juventus. Vogliamo vincere anche quest'anno. Dovessi tornare su Sarri, sta svolgendo un grandissimo lavoro, siamo fiduciosi e contenti nonostante difficoltà degli ultimi giorni la squadra lo sta seguendo. Si stanno formando le idee che Sarri vuole dai giocatori"



MERCATO - "Non faccio punto sull'attacco ma su tutta la squadra. Fatta di 24-25 elementi come sempre. C'è concorrenza, i ragazzi lo sanno molto bene, sia la società che l'allenatore sono stati molto chiari. Ognuno deve fare quello che deve fare, da professionista farsi trovare pronti"



MERCATO 2 - "Non sono io che dovrei rispondere ma Fabio Paratici. Devo dire che il mercato è fatto dall'inizio alla fine, non è ancora finito anche se non è una grande cosa il fatto che stia iniziando la stagione. Paratici ha fatto e sta facendo grandissime cose. Cito anche Demiral e Danilo, operazioni belle, grandi. Anche in uscita grandi operazioni come Cancelo e Kean. Il mercato non è chiuso. Noi strada facendo coglieremo occasioni se ci saranno, vantaggiose per noi e per i nostri giocatori".



CON SARRI - "Noi siamo convinti che abbiamo fatto cambiamenti importanti, la squadra sta rispondendo molto bene. Anzi per ogni ruolo abbiamo due giocatori molto importanti. Ci sentiamo forti, in grado di avere grandi ambizioni"



CONTE - "Ci fa effetto sì vederlo all'Inter. Sappiamo quanto sia forte, quanto vale. Ma lo stesso posso dirlo di Marotta. Sappiamo che abbiamo due avversari forti che hanno fatto di tutto per poter vincere da subito, grandi investimenti con il pensiero di vincere lo scudetto già quest'anno"



SARRI - "La polmonite non è una cosa semplice, anche se lui è un grandissimo lavoratore e vorrebbe stare in ufficio o in campo tutto il giorno. Sta meglio, ovviamente ci sono delle difficoltà per noi che abbiamo vissuto già quando abbiamo giocato nel 2012-2013 senza allenatore in panchina. Ci saranno difficoltà, sempre meglio avere allenatore in panchina"



ICARDI - "Non credo che io sia qui per parlare di giocatori delle altre squadre. Ho spiegato che potemmo cogliere occasioni, visto che il mercato è ancora aperto. Preferirei fosse chiuso con l'inizio della stagione ufficiale, renderebbe i calciatori più tranquilli, ma non dobbiamo farci influenzare"



SERIE A - "Sta nascendo bel campionato, tante squadre si stanno rinforzando. Non mi importa di essere in pole position, voglio solo conquistare tre punti domani"



DYBALA - "Dybala non può essere mai un problema, siamo contenti di averlo, è un grandissimo giocatore. Tatticamente Sarri lo sta utilizzando da falso nove, bel precampionato, anche se è partito in ritardo"



RABIOT - "Non mi ha stupito, in passato lo abbiamo seguito molto, ci è sempre piaciuto. Paratici è riuscito a portarlo da noi, con grandi sacrifici e un grande lavoro. Dobbiamo pensare che non ha giocato per tanti mesi, quindi anche lui avrà bisogno di tempo per inserirsi"



RONALDO - "La Champions è un obiettivo concreto, non un'ossessione. Sono obiettivi Champions, Coppa Italia, scudetto, Supercoppa. Io credo non si debba mollare niente, non si deve pensare così, si deve pensare che ogni partita sia da vincere"



HIGUAIN - "E' un giocatore della rosa, è molto forte, è tra i due-tre centravanti più forti al mondo e se lo dico non sbaglio. Ha tutto, velocità, fisico, tecnica, tanti gol. Siamo contenti sia con noi, conosce già Sarri, è facilitato nell'inserimento"



DOUGLAS COSTA - "Mi piace molto, spero possa fare una grande stagione, il suo potenziale è tantissimo"



CERTEZZE - "Sono i giocatori la nostra certezza, si è formata una squadra tra le più forti d'Europa. Sono forti, abbiamo fiducia, abbiamo un grande allenatore che avrà il tempo giusto per creare il suo gioco".